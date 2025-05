Costruisce un’impalcatura per bloccare i lavori sul terreno espropriato: denunciato

E’ successo a Tarcento: l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Ha improvvisato una barricata nel mezzo di un cantiere pubblico per protestare contro l’esproprio del suo terreno a Collalto di Tarcento. Un gesto clamoroso, quello compiuto questa mattina da un uomo di 63 anni, di origine albanese e residente in zona, che ha costretto il direttore dei lavori a fermare tutto e a richiedere l’intervento dei carabinieri.

Il fatto è avvenuto lungo via Pontebbana,dove è in corso un intervento infrastrutturale per la realizzazione di una nuova rotatoria, opera pubblica commissionata da Fvg Strade e affidata all’impresa Mingotti srl. L’uomo, contrariato dall’esproprio di una porzione di terreno che riteneva ancora di sua proprietà, ha eretto un’impalcatura rudimentale utilizzando una scala e una corda, posizionandola esattamente nel tratto interessato dai lavori.

Il direttore dei lavori ha contattato le forze dell’ordine. I carabinieri giunti sul posto hanno tentato un confronto con il sessantatreenne, che però si è rifiutato di collaborare o di rimuovere la struttura. Alla fine, è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.