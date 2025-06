L’incendio nella cucina di un appartamento a San Vito al Tagliamento.

I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, supportati dall’autoscala proveniente dalla sede centrale di Pordenone, sono intervenuti questo pomeriggio poco prima delle ore 16:00, per la segnalazione di fumo proveniente da un appartamento di una palazzina di via Giovanni Delfino a San Vito al Tagliamento.

Il fumo proveniva da un appartamento al cui interno in quel momento non vi era nessuno.

Una volta all’interno, in breve i Vigili del fuoco hanno individuato la causa, riconducibile ad un incendio covante in cucina, dovuto ad un malfunzionamento di un elettrodomestico. A causa degli elevati valori di monossido di carbonio riscontrati all’interno dei locali, i pompieri hanno evacuato i 13 residenti dello stabile e li affidavano ai controlli dei sanitari, fatti giungere sul posto con due ambulanze, per il sospetto di intossicazione da inalazione dei prodotti della combustione.

Tutte le persone coinvolte non risultavano intossicate e con l’impiego di elettroventilatori per la ventilazione forzata degli ambienti, la situazione rientrava rapidamente nella normalità e i condomini hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. L’appartamento interessato al momento non risulta agibile per i danni all’impianto elettrico e per l’annerimento da fumo degli interni. Sul posto personale dell’Arma dei Carabinieri.