Incendio in un appartamento: intossicate due persone con disabilità

L’incendio ieri sera in un appartamento di via Sabbadini a Udine.

Attimi di paura ieri sera in via Sabbadini 56, a Udine, dove un incendio ha interessato un appartamento di proprietà del Comune, abitato da due persone con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

All’interno dell’appartamento vivono un cittadino tunisino del 1965 e un nigeriano del 1994, entrambi seguiti dall’associazione Vicini di Casa, che gestisce l’alloggio. A causa del fumo, i due hanno riportato un principio di intossicazione e sono stati trasportati in ospedale dal 118. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Cause dell’incendio e verifiche.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito nel quadro elettrico, posizionato all’ingresso dell’appartamento. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’immobile, anche se le strutture adiacenti, per fortuna, non sono state intaccate dall’incendio. L’autorità giudiziaria è stata avvisata e procederà con tutte le verifiche necessarie.