Tra Oriente e Friuli: Friultrota firma due Gravlax finalisti ai Seafood Excellence 2026

Non capita spesso di trovare due interpretazioni della trota affumicata capaci di evocare mondi così lontani. Eppure è proprio quello che ha fatto Friultrota, portando Gravlax Kyoto e Gravlax Sana’a tra i finalisti ai Seafood Excellence Global Awards 2026: due creazioni distinte, ispirate rispettivamente all’eleganza essenziale del Giappone e alle atmosfere speziate della Via della Seta.



Il riconoscimento arriva da un contesto altamente competitivo, quello del Seafood Expo Global 2026, dove a emergere sono solo i prodotti capaci di distinguersi davvero per identità e innovazione. Qui l’identità è chiara: la base resta la trota salmonata affumicata Regina di San Daniele del Friuli, lavorata con tecniche artigianali consolidate. Ma sopra questa struttura si innestano due interpretazioni molto diverse. Kyoto gioca sull’equilibrio: yuzu e sake costruiscono un profilo delicato, quasi minimale. Sana’a, invece, percorre una strada più intensa, con un mix di spezie che stratifica il gusto e lo rende più deciso.



Il punto non è solo “fare qualcosa di nuovo”, ma farlo senza perdere coerenza. Ed è proprio questo che rende il progetto interessante: un dialogo tra tradizione e suggestioni globali che non suona mai forzato. Per chi volesse passare dalla teoria alla pratica, le nuove referenze, insieme a tutta la gamma Friultrota, si trovano nel punto vendita aziendale a San Daniele del Friuli, ma anche in una selezione dei migliori negozi di gastronomia nelle principali città italiane. In alternativa, lo shop online permette di riceverle direttamente a casa, senza bisogno di attraversare mezza Europa.



Perché sì, si può viaggiare molto lontano. Ma a volte basta una fetta sottile per farlo.