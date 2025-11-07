Auto elettrica in fiamme vicino alla scuola: evacuato l’istituto

L’incendio questa mattina a Trieste.

Incendio questa mattina in via Monte San Gabriele, a Trieste, dove intorno alle 9.30 un’autovettura elettrica è stata avvolta dalle fiamme, generando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione di una vicina scuola.

Allertati prontamente, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono giunti sul posto con la prima squadra, un’autobotte e il funzionario di guardia. Verificato che all’interno del veicolo non vi fosse alcuna persona, i pompieri hanno immediatamente dato il via alle complesse operazioni di spegnimento.

A complicare l’intervento è stata la natura elettrica dell’autovettura, che ha richiesto precauzioni particolari e tempi più lunghi per il completo spegnimento del rogo. Una volta domate le fiamme, sono partite le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante, interessata dal calore e dal fumo generato dall’incendio.

In via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di una scuola adiacente, al fine di tutelare la salute di alunni e personale scolastico esposti ai fumi tossici sprigionatisi dal veicolo in fiamme. Nessuna persona risulta ferita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha collaborato per la gestione della viabilità e la sicurezza dell’area durante le operazioni di soccorso.