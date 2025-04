Mette in moto e l’auto prende fuoco: Panda distrutta dalle fiamme

L’incendio in un parcheggio a Sagrado.

Nel primo pomeriggio, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia, è intervenuta a Sagrado per l’incendio di un’auto.

Salito sul mezzo parcheggiato, dopo aver messo in moto il proprietario dell’autoveicolo ha notato del fumo uscire dal vano motore, ha quindi spento il motore e ha abbandonato il mezzo, che stava prendendo fuoco, portandosi in zona sicura e allertando i soccorsi.

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno estinto l’incendio in pochi minuti, evitando la propagazione delle fiamme alle vetture parcheggiate vicino a quella incendiata. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.