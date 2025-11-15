Auto prende fuoco a Udine, gli occupati riescono ad uscire in tempo

L’auto ha preso fuoco tra via Selvuzzis e via Gonars, a Udine.

Auto in fiamme a Udine ieri sera, venerdì 14 novembre, intorno alle ore 18.20, quando un principio d’incendio ha coinvolto un veicolo in transito tra via Selvuzzis e via Gonars. Una Lancia Musa ha improvvisamente sviluppato del fumo e successivamente delle fiamme a causa di un guasto tecnico, proprio nel momento in cui si stava immettendo su via Gonars.

Fortunatamente, i passeggeri a bordo si sono accorti del problema in tempo e sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che l’incendio si propagasse all’interno dell’abitacolo. Accertatasi la loro incolumità, è stata subito allertata la centrale dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento delle fiamme. In ausilio è giunta anche una pattuglia del Comando di Polizia Locale di Udine, che ha proceduto con la chiusura temporanea del traffico veicolare su via Gonars, all’altezza dell’intersezione con via Selvuzzis. Per garantire la completa interdizione dell’area, è stato richiesto anche l’intervento dei Carabinieri, che hanno provveduto a bloccare l’accesso alla strada dal lato opposto, verso via della Tomba Antica.

Una volta domate le fiamme e ripristinate le condizioni di sicurezza, gli stessi passeggeri hanno autonomamente contattato un carroattrezzi per la rimozione del veicolo . Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni a strutture pubbliche né a veicoli di terzi, e non si registrano feriti.