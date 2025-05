Incendio nel pomeriggio ad Aviano.

Incendio questo pomeriggio ad Aviano, dove una roulotte è andata in fiamme in un area comunale messa a disposizione di una comunità. Sul posto, intorno alle ore 18 circa i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra, un’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale più una squadra del distaccamento di Sacile.

I Vigili del fuoco hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme e, avendo ricevuto rassicurazioni che all’intero non c’erano persone, si sono concentrati sull’estinzione dell’incendio. Alcune bombole di GPL sono state interessate dall’incendio ma i vigili del fuoco sono riusciti a metterle in sicurezza allontanandole dalle fiamme e raffreddandole. Le squadre intervenute hanno anche evitato che le fiamme si propagassero agli alberi e alla vegetazione circostanti la roulotte andata a fuoco.

Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’area. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.