Vigili del fuoco ancora al lavoro a Bicinicco, per l’incendio che ha colpito un’azienda produttrice di pannelli di legno.

Incendio di Bicinicco, sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte le operazioni per lo spegnimento e la bonifica dell’incendio, presso l’area esterna di un’azienda produttrice di pannelli in legno, che sta impegnando i vigili del fuoco dalle 12 circa di ieri, 6 aprile.

Dal tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco stanno utilizzando due pale gommate del Nucleo regionale GOS (Gruppo Operativo Speciale), con sede principale presso il comando vigili del fuoco di Udine, che stanno rimuovendo il materiale incendiato.

Nella notte hanno operato una trentina di vigili del fuoco con 3 squadre ordinarie, 2 pale gommate e 2 autobotti, giunte dalla sede centrale del comando friulano e dai distaccamenti di Codroipo e San Vito al Tagliamento. Inoltre, nella serata di ieri sono giunti sul luogo delle operazioni, due mezzi dai comandi di Pordenone e Trieste per portare ai colleghi, impegnati nel lungo lavoro di spegnimento e bonifica dell’incendio, bombole d’aria di ricambio per gli autorespiratori che i vigili del fuoco stanno utilizzando per operare in sicurezza.

Un importante contributo al lavoro dei vigili del fuoco è stato dato da alcuni agricoltori con trattori pompe e monitori agricoli, dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e di una squadra dei civici pompieri di Camporosso. Le operazioni sono tutt’ora in corso e molto probabilmente proseguiranno per alcuni giorni.