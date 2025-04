Rimozione della fontana, a Pordenone chiude il parco Cimolai

Pordenone, chiusura del parco Cimolai per la rimozione della fontana.

Via la fontana dal parco Cimolai di Pordenone: nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025 l’intero parco Cimolai sarà chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rimozione della ex fontana che si trova al centro del parco e il ripristino a prato.

Gli interventi comporteranno alcune limitazioni al traffico ciclopedonale della ciclabile Gallimbeni per consentire il passaggio dei mezzi pesanti. La ciclabile resterà quindi aperta, ma il passaggio sarà gestito dai movieri.