Un camper è andato completamente distrutto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la strada regionale 56 a San Giovanni al Natisone. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in marcia, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15 quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta lungo la SR 56, in via Trieste, nel territorio comunale di San Giovanni al Natisone, per l’incendio di un furgone adibito a camper con doppia alimentazione a benzina e gas.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre percorreva la strada il conducente del mezzo si è accorto che dal vano motore stava uscendo del fumo. L’uomo ha immediatamente accostato il veicolo a bordo strada e, insieme all’altra persona che che viaggiava con lui, è sceso tentando di spegnere il principio di incendio utilizzando un estintore. Nel frattempo il passeggero ha allertato i soccorsi.

Il mezzo completamente avvolto dalle fiamme

Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il camper era già completamente avvolto dalle fiamme. I soccorritori hanno quindi provveduto a domare l’incendio, che nel frattempo aveva già raggiunto un cartello pubblicitario e rischiava di propagarsi alla vegetazione presente lungo il bordo della strada. Una volta spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante.



Le cause che hanno provocato l’incendio sono attualmente in fase di accertamento. L’episodio non ha causato feriti, ma il camper ha riportato danni tali da risultare completamente distrutto.