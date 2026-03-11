Camper distrutto dalle fiamme a San Giovanni al Natisone, i due occupanti illesi: cosa è successo

11 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Un camper è andato completamente distrutto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la strada regionale 56 a San Giovanni al Natisone. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in marcia, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15 quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta lungo la SR 56, in via Trieste, nel territorio comunale di San Giovanni al Natisone, per l’incendio di un furgone adibito a camper con doppia alimentazione a benzina e gas.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre percorreva la strada il conducente del mezzo si è accorto che dal vano motore stava uscendo del fumo. L’uomo ha immediatamente accostato il veicolo a bordo strada e, insieme all’altra persona che che viaggiava con lui, è sceso tentando di spegnere il principio di incendio utilizzando un estintore. Nel frattempo il passeggero ha allertato i soccorsi.

Il mezzo completamente avvolto dalle fiamme

Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il camper era già completamente avvolto dalle fiamme. I soccorritori hanno quindi provveduto a domare l’incendio, che nel frattempo aveva già raggiunto un cartello pubblicitario e rischiava di propagarsi alla vegetazione presente lungo il bordo della strada. Una volta spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono attualmente in fase di accertamento. L’episodio non ha causato feriti, ma il camper ha riportato danni tali da risultare completamente distrutto.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE