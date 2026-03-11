Incendio a San Giovanni al Natisone: camper in fiamme

Incendio nel pomeriggio di oggi a San Giovanni al Natisone, dove un camper ha preso fuoco lungo la strada regionale 56, in via Trieste, all’altezza del locale Mastro Birraio.

L’allarme è scattato quando dal mezzo parcheggiato si è alzata una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.



