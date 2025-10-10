Incendio in una casa a Rodeano: l’intervento dei vigili del fuoco

Incendio ieri sera in una casa di via Fagagna a Rodeano, nel comune di Rive d’Arcano. L’allarme è scattato poco dopo le 21 e 30 quando le fiamme si sono sviluppate al primo piano dell’edificio, in una stanza adibita a deposito, propagandosi rapidamente al solaio in legno del piano superiore.

Fortunatamente, la porzione dell’abitazione interessata dall’incendio non era abitata, e non si registrano persone coinvolte. Le fiamme però hanno causato diversi danni, in particolare il solaio e parte del tetto, sono stati compromessi dal rogo.

Sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Udine, Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli, che hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere e spegnere le fiamme. Presente anche il personale sanitario del SORES a supporto, insieme ai Carabinieri della stazione di Fagagna.