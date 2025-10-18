Scoppia un incendio nel soggiorno di casa, anziano intossicato dal fumo

L’incendio nella frazione di Sanguarzo: l’anziano è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Incendio questa mattina intorno alle 8 in una casa di via Valli Natisone a Sanguarzo, frazione di Cividale del Friuli. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite poco prima delle 8 e hanno coinvolto una poltrona nel soggiorno e alcuni mobili e suppellettili, generando un intenso fumo che ha invaso i locali.

Fortunatamente, l’incendio è stato spento in tempi brevi grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Cividale del Friuli, giunti sul posto insieme al personale sanitario della Sores L’unico abitante della casa, un uomo anziano che vive da solo, è stato trasportato all’ospedale per accertamenti dopo aver inalato del fumo. Le sue condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione.

L’abitazione ha riportato danni da fumo e calore, ma le fiamme non si sono propagate ad altre stanze né alle abitazioni vicine. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali e alla bonifica dell’area.