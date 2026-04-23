Incendio a Comeglians, fiamme verso il bosco: in azione l’elicottero

Un incendio di interfaccia è divampato nel pomeriggio di oggi 23 aprile nel territorio di Comeglians. La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa Regionale (SOR) alle ore 15:42, con l’attivazione immediata delle procedure di emergenza

Il fronte delle fiamme

Secondo quanto confermato dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, il rogo si sta espandendo verso il bosco di Maranzanis. La Sala Operativa Regionale ha inviato sul posto la pattuglia ispettoriale di Pontebba e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) regionale, incaricato del coordinamento delle operazioni insieme ai Vigili del Fuoco. Il sindaco del comune è stato informato dell’accaduto.

L’intervento della Protezione Civile

È stato attivato l’elicottero regionale H0 della Protezione Civile, che ha raggiunto l’area dell’incendio avviando i lanci d’acqua alle ore 16:45. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile di Comeglians, impegnati nell’allestimento di un vascone da 3.000 litri per il rifornimento del mezzo aereo. Le operazioni sono tuttora in corso per contenere il fronte ed evitare che il fuoco si estenda ulteriormente nella zona boschiva.

L’aggiornamento.

Alle ore 18:00, il DOS Regionale ha comunicato che l’incendio era in fase di bonifica mediante

l’impiego dell’elicottero della Protezione Civile. La zona interessata risulta troppo impervia per consentire un attacco diretto da parte del personale a terra.

L’elicottero si sta rifornendo da una cascatella sul letto del fiume Degano in comune di Comeglians. Durante le operazioni di sorvolo, è stato verificato che le baite situate al di sopra del fronte dell’incendio non risultano in pericolo.

Il versante presenta ancora fumo e sono presenti focolai attivi: l’elicottero sta proseguendo con i lanci, concentrandosi in particolare sulle aree più calde e sui punti ancora critici. Sul posto stanno operando: Il DOS Regionale della stazione di Cividale del Friuli, la stazione forestale Pontebba, 2

volontari del comune di Comeglians oltre ai VVF. Fino a questo momento, l’elicottero ha effettuato 30 lanci.