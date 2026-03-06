Incendio nella cucina del ristorante di Pordenone, locale evacuato

L’incendio ieri sera in un ristorante di via Cavallotti a Pordenone.

Incendio nella serata di giovedì 5 marzo a Pordenone, all’interno della cucina di un ristorante in via Cavallotti. Il rogo ha costretto all’evacuazione immediata del locale, ma fortunatamente non si registrano feriti.



L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando dal ristorante ha iniziato a propagarsi del fumo che in breve tempo ha invaso i locali. Clienti e dipendenti sono stati fatti uscire all’esterno del locale in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte. Al loro arrivo, tutte le persone presenti erano già state evacuate e si trovavano all’esterno dell’edificio, mentre l’interno del ristorante risultava completamente invaso dal fumo.



Dopo aver verificato che non vi fossero più persone all’interno della struttura, le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, concentrando l’intervento soprattutto nella zona della cucina, da cui si sarebbe sviluppato il rogo.



Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incendio.