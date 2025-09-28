Denso fumo nella notte: in fiamme un capannone industriale abbandonato

Incendio in una fabbrica abbandonata di Pravisdomini.

Alle 23:00 circa di ieri, 27 settembre, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti a Pravisdomini per un incendio divampato all’interno di un complesso industriale dismesso. La Sala Operativa del Comando, allertata da numerose segnalazioni di denso fumo proveniente dall’edificio, ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento con due mezzi, l’autoscala e la squadra NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dalla Sede Centrale. In supporto è intervenuto anche il personale del distaccamento di Portogruaro con due mezzi.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altre parti della struttura. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. L’intervento si è concluso intorno alle 1:30. Sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Pravisdomini.