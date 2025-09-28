Auto esce di strada e prende fuoco: gli occupanti salvati dagli amici. Grave una ragazza

L’incidente a Fontanafredda.

Alle 23di ieri, 27 settembre, la prima partenza della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta a Fontanafredda, in via Valstort, per un incidente stradale che ha provocato l’incendio dell’unica autovettura coinvolta. All’arrivo dei soccorritori, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme.

I cinque occupanti erano stati fortunatamente estratti dall’abitacolo, gravemente deformato dall’urto, grazie al pronto intervento di alcuni amici che li seguivano a breve distanza su un altro mezzo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a collaborare con il personale sanitario per prestare le prime cure ai feriti. Tre persone sono state trasportate in ospedale, di cui una ragazza elitrasportata a Udine con l’elisoccorso regionale. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto erano presenti due ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso regionale e i Carabinieri di Sacile.