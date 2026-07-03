I viaggi diventano ricordi da indossare: il progetto di un giovane friulano

“Perché spendiamo moltissimi soldi per vivere esperienze di viaggio indimenticabili, ma come ricordo tangibile ci restano solo una calamita o un portachiavi che teniamo in casa?”: da questa domanda nasce E!CEZIONALE, il progetto che trasforma i viaggi in accessori da indossare, messo a terra a Udine da Davide Spaccaterra, trentatreenne originario di Palmanova, e dalla compagna Debora Michelini.

“Partendo da questa riflessione, unita alla mia passione e ai miei studi nel ramo del marketing, abbiamo deciso di trasformare le meravigliose esperienze che avevamo vissuto in giro per il mondo in ricordi di viaggio da indossare, creando un’alternativa ai souvenir tradizionali da proporre anche al pubblico”, racconta Davide.

Arriva quindi la t-shirt, primo articolo del marchio: “Grazie al nostro shop online è possibile scegliere una maglietta personalizzata, chiamata TravelTee, selezionando il colore e inserendo i dettagli del volo aereo, per ricreare così una vera e propria carta d’imbarco”, continua il fondatore. “L’idea del biglietto è simbolica, in quanto ogni viaggio parte dall’aereo e il volo rappresenta l’inizio di una storia. Un momento ricco di aspettative e di emozioni che ci accompagna a destinazione”.

Non solo un modo per mantenere vivo il ricordo, ma una vera e propria condivisione con i propri compagni di avventura: “Che sia un viaggio di nozze, per celebrare un fidanzamento o un’esperienza con gli amici, con questo souvenir di design si possono ‘indossare i momenti’ assieme alle persone con cui sono stati vissuti. Ci piacerebbe anche che, grazie ai nostri prodotti, le persone iniziassero a conoscersi e a parlare di viaggi in contesti sociali come il bar, contribuendo così a formare una vera e propria community”.

“Qualche mese fa – ricorda il fondatore – nella sala d’attesa dell’aeroporto, di ritorno dall’Egitto, sono stato fermato da una coppia che, vedendo la mia maglietta con il biglietto di Barcellona, mi ha chiesto informazioni sia sul prodotto che sul viaggio in Spagna. Si è creato quindi un’occasione di condivisione con delle persone inizialmente sconosciute, che però condividevano con me lo stesso amore per l’esplorazione del mondo. Da quel momento ho avuto la certezza di essere sulla strada giusta”.

E!CEZIONALE, però, non si ferma qui. Accanto alle t-shirt ci sono i cappellini personalizzati e una pochette brandizzata. Si sta lavorando per ampliare il merchandising e Davide ha anche le idee chiare per il futuro del marchio: “Ci piacerebbe collaborare con alcune agenzie di viaggi per offrire un’esperienza completa, che contribuisca a far conoscere persone e creare viaggi di gruppo, per poi lasciare come ricordo condiviso da tutti i nostri accessori”.

Al momento, oltre al sito web ecezionale.it creato da Davide e da Debora, sono attive anche le pagine social @e.cezionale che vantano la collaborazione con diverse coppie di travel influencer.