Furgone distrutto dalle fiamme in autostrada, salvi gli occupanti

Incendio di un furgone in autostrada.

Verso le 17.20 di oggi, sabato 27 settembre, I vigili del fuoco di Trieste sono stati allertati per l’incendio di un furgone lungo il Raccordo Autosdradale RA13, direzione Trieste, all’altezza della località di Prosecco.

Giunti sul posto con la squadra del distaccamento di Opicina e, in supporto dalla Centrale, la prima squadra e l’autobotte, i vigili, accertatisi che tutte le persone fossero riusciti fortunatamente ad uscire autonomamente dal veicolo, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Operazioni che hanno reso necessario anche l’utilizzo della schiuma per estinguere le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo. Non risultano persone ferite e gli operatori sono stati impegnati nelle operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del furgone e dell’intero ambiente interessato dall’incendio. Sul posto anche polizia stradale e personale dell’Anas.