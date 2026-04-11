Incendio a Godia, in fiamme una tettoia: una persona in ospedale

Incendio nella tarda mattinata di oggi a Godia di Udine, dove le fiamme hanno interessato una tettoia in via Genova, con tre automobili parcheggiate al di sotto.

L’allarme è scattato in prima mattinata, quando il rogo ha avvolto la struttura esterna e i veicoli rimessati sotto la tettoia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’abitazione o agli edifici vicini. L’intervento è stato rapido e ha consentito di mettere in sicurezza l’area, limitando i danni alla zona interessata dal rogo.

Il proprietario dell’immobile è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, ma si è reso necessario il controllo medico a seguito dell’accaduto.