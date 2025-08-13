L’incendio nella zona della Rocca di Monfalcone.

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che da questa mattina minaccia l’area attorno alla Rocca di Monfalcone. Dalle 11.10 circa, un ingente dispositivo di soccorso è attivo sul posto per contrastare le fiamme.

In azione i Vigili del Fuoco di Gorizia con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportati dalla squadra AIB (Antincendio Boschivo) del comando provinciale, da due autobotti — una proveniente da Monfalcone e una dalla sede centrale di Gorizia — e dal funzionario di guardia. Per far fronte alla complessità dell’intervento sono state attivate anche tre squadre AIB provenienti dai comandi provinciali di Pordenone, Trieste e Udine.

Lo sforzo operativo è reso possibile anche grazie al contributo del Corpo Forestale Regionale, dei volontari AIB della Protezione Civile e di due elicotteri regionali in assetto antincendio, che stanno effettuando lanci d’acqua mirati per contenere il fronte delle fiamme. Le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio sono ancora in corso.