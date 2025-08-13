Addio a Luigino Saccavini, volto gentile della sanità friulana

Luigino Saccavini è stato per anni responsabile dei rapporti con la stampa dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

Un’intera comunità in lutto per la scomparsa di Luigino Saccavini, 61 anni, figura stimata e profondamente radicata nel tessuto sociale e istituzionale del Friuli. Si è spento dopo una lunga malattia, vissuta con riservatezza e affrontata con il sostegno costante degli anziani genitori, Sisto e Liliana, che gli sono stati accanto con amore commovente fino all’ultimo respiro.

Ex responsabile dei rapporti con la stampa dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), Saccavini era noto per la sua straordinaria professionalità, la cultura raffinata e il tratto sempre gentile ed elegante. A Remanzacco, dove risiedeva, e in tutta la provincia di Udine, il suo nome era sinonimo di discrezione, impegno civile e umanità.

Colpito da un ictus sei anni fa, Saccavini non si è mai ripreso del tutto, ma attorno a lui è cresciuto un cerchio di affetto sincero e costante. A stringersi ora nel dolore sono i tanti amici, ex colleghi, amministratori e cittadini che hanno condiviso con lui tratti di strada. I funerali di Luigino Saccavini si terranno sabato 16 agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Orzano, la frazione dove ha vissuto gran parte della sua vita.