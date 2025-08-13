Incendio sul Carso, fiamme ai piedi della Rocca di Monfalcone

L’incendio sul Carso a Monfalcone.

Paura questa mattina a Monfalcone per un vasto incendio divampato sul Carso, ai piedi della Rocca, a poche decine di metri dalle abitazioni. Il rogo è scoppiato attorno poco dopo le 10 e 30, in una zona particolarmente impervia e vicina al centro cittadino. La colonna di fumo visibile da chilometri ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto sta intervenendo la protezione civile, i Vigili del Fuoco di Monfalcone, la Forestale da Monfalcone e Duino Aurisina, oltre a Carabinieri e Polizia Locale, che ha provveduto a chiudere la salita della Rocca per motivi di sicurezza. Stanno intervenendo anche due elicotteri.

L’aria nel centro cittadino, in particolare in piazza della Repubblica, è diventata irrespirabile a causa della densa fuliggine, provocando la fuga dei presenti dal mercato cittadino. Cresce l’apprensione anche per le abitazioni comprese tra salita della Rocca e salita Mocenigo, così come per la linea ferroviaria, ancora attiva ma con rallentamenti. Il fronte delle fiamme è stato finora contenuto a distanza di sicurezza grazie al massiccio dispiegamento di forze sul campo. La zona più critica resta quella nei pressi del parcheggio di salita alla Rocca.