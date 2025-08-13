Incendio a Monfalcone, in fumo 5 ettari: l’area sarà sorvegliata tutta la notte

Spento l’incendio ai piedi della Rocca di Monfalcone.

È sotto controllo l’incendio che questa mattina ha minacciato l’area boscata ai piedi della Rocca di Monfalcone, a pochi passi dal centro cittadino e dalla linea ferroviaria. Le fiamme, che secondo le prime stime hanno devastato circa cinque ettari.

Sul posto è intevenuto Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia, con il personale delle Stazioni di Monfalcone e Duino Aurisina, accanto ai Vigili del fuoco di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e una decina di squadre di volontari della Protezione civile regionale.

Il rogo – che secondo le prime stime ha bruciato complessivamente cinque ettari di vegetazione, tra sterpaglie e alberi di pino – è nato ai piedi della Rocca, poco distante dalla linea ferroviaria. L’area si trova a qualche centinaio di metri dal centro cittadino: fumo e fuliggine hanno raggiunto anche il mercato cittadino e creato uno stato d’allarme e smarrimento tra la gente. La situazione, fortunatamente, si è placata in tempi brevi, grazie al pronto intervento degli operatori.

Per estinguere il fuoco sono stati attivati anche due elicotteri della Protezione civile regionale. Oltre a tenere lontane le fiamme dalle abitazioni, la tempestiva operazione di spegnimento ha impedito la propagazione del rogo lungo la linea ferroviaria e nella pineta più fitta.

L’area sarà sorvegliata tutta la notte.

Con mezzi aerei e anche da terra, le forze in campo sono riuscite a raggiungere la totalità dei punti del fronte del fuoco e ad avviare la bonifica. L’intenzione è mettere in sicurezza l’intera area entro stasera: in ogni caso, questa notte, una squadra di forestali coadiuvata da sei volontari della PCR sorveglierà il perimetro dell’incendio al fine di evitare riprese che possano far ripartire le fiamme.