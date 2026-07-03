Incendio sul Monte Raut: nuovi lanci d’acqua dall’elicottero

Nuovi lanci d’acqua sul Monte Raut per evitare la ripresa dell’incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Andreis. Dopo il monitoraggio effettuato dalla Stazione forestale di Claut, questa mattina è tornato in azione l’elicottero regionale della Protezione civile per completare le operazioni di bonifica dell’area interessata dal rogo.

Una trentina di lanci nella mattinata

Fino alle ore 12 il velivolo aveva già effettuato una trentina di lanci d’acqua sulle zone ancora sotto osservazione. L’intervento proseguirà anche nel corso del pomeriggio, con l’obiettivo di eliminare eventuali focolai residui e scongiurare una riattivazione delle fiamme favorita dalle alte temperature.

Sul posto sono impegnati il Corpo forestale regionale e i volontari della squadra comunale di Montereale Valcellina. A questi ultimi è affidato il rifornimento del vascone utilizzato dall’elicottero, allestito presso il campo sportivo del Comune di Andreis.

Monte Cordapiccola resta sotto controllo

Rimane sotto costante monitoraggio anche l’area del Monte Cordapiccola, nel comune di Tramonti di Sopra, interessata da un altro incendio sviluppatosi nella giornata di ieri. La Stazione forestale di Maniago sta seguendo l’evoluzione della situazione, ma al momento non si rende necessario alcun intervento operativo.

Le previsioni meteo

Secondo il bollettino meteorologico regionale, nel pomeriggio e nella serata di venerdì un debole fronte settentrionale attraverserà le Alpi, con la possibilità di locali piogge non temporalesche. Dalla notte e per tutta la mattinata di sabato, invece, non sono previste precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia.