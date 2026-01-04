Incendio nella notte a Lauco, in fiamme 10 ettari

L’incendio a Lauco, nella frazione di Buttea.

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di vegetazione divampato ieri sera nei pascoli soprastanti la frazione di Buttea, nel comune di Lauco. L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando al comando dei Vigili del fuoco di Udine è giunta la segnalazione delle fiamme.

La sala operativa del comando friulano ha immediatamente attivato la squadra del distaccamento di Tolmezzo, che si è diretta verso la zona interessata con un’autopompa e un autocarro a trazione integrale equipaggiato con modulo AIB (Antincendio Boschivo), indispensabile per operare in contesti montani e impervi.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento, contenendo un fronte di fiamme che, secondo le prime valutazioni, sarebbe di almeno10 ettari di pascoli e vegetazione. A supporto delle squadre dei vigili del fuoco sono stati attivati anche gli uomini del Corpo Forestale Regionale, impegnati nel monitoraggio dell’area e nelle attività di contenimento e bonifica.