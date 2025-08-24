Malore in piazza a Cussignacco, imprenditore muore a 60 anni

Roberto Santonastaso si è improvvisamente accasciato a terra: per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Un malore lo ha colpito mentre si trovava in piazza Papa Giovanni XXIII, a Cussignacco. È morto così Roberto Santonastaso, 60 anni, residente a Udine e conosciuto in tutta la regione per la sua attività di commerciante tessile.

L’uomo si trovava insieme alla compagna a pochi passi dalla chiesa quando si è accasciato a terra. Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimarlo con il defibrillatore, proseguendo le manovre anche durante il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Ma, nonostante i tentativi disperati, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Originario del casertano, Santonastaso si era trasferito in Friuli da molti anni, diventando un volto conosciuto grazie alla sua attività di commerciante di tessuti. Negli anni Ottanta aveva aperto un ufficio in via Trieste, a Udine, per poi spostarsi a Campoformido, continuando a rifornire aziende del territorio con professionalità e dedizione.