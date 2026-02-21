Allarme incendio all’ospedale di Udine: Padiglione invaso dal fumo

Allarme incendio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: il secondo piano del Padiglione 3 è stato invaso dal fumo.



L’allarme è scattato alle 14.20, quando una segnalazione ha indicato la presenza di fumo nel padiglione adibito ad ambulatori per le visite, con accesso da via Chiusaforte. A richiedere l’intervento è stata l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del fuoco di Udine. I pompieri hanno raggiunto rapidamente il secondo piano del Padiglione 3, avviando le operazioni di verifica e messa in sicurezza dei locali interessati.



I Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo approfondito per individuare l’origine del problema, utilizzando attrezzature specifiche per la gestione di ambienti saturi di fumo procedendo con gli elettroventilatori.