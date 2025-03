L’incendio nella tarda mattinata di oggi a Udine.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata in via del Gelso a Udine per un incendio alla canna fumaria della Pizzeria Al Gelso, una delle attività ristorative più conosciute del centro cittadino. Sul posto, intorno alle 11 e 50 sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno interessato la canna fumaria che serve il ristorante, ma grazie alla rapidità dell’intervento dei pompieri i danni sono stati limitati. Il fuoco, che avrebbe potuto propagarsi ulteriormente, è stato domato prima che potesse causare conseguenze più gravi alla struttura.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità. Le operazioni di spegnimento hanno infatti comportato alcuni disagi alla circolazione.