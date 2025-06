Incendio vicino al Raccordo Autostradale 13: sterpaglie in fiamme

Sul posto i vigili del fuoco.

Dalle ore 11.20 circa i Vigili del fuoco di Trieste sono impegnati con la squadra del distaccamento di Opicina, una squadra l’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale del comando giuliano e con il supporto di un’ulteriore squadra e un autobotte, giunte dal distaccamento di Monfalcone, per un incendio di sterpaglie, con più focolai, a bordo strada che tendono a propagarsi verso l’interno della vegetazione carsica, sul Raccordo Autostradale 13 dal km 1 + 700 fino allo svincolo di Sgonico in direzione Trieste.

Per consentire le operazioni di spegnimento e stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto stradale interessato dall’incendio ma a breve sarà riaperto esclusivamente sulla corsia di sorpasso, mentre rimane chiuso lo svincolo di Sgonico. Per consentire un’adeguata bonifica dell’area interessata dall’incendio i Vigili del fuoco hanno anche richiesto l’intervento di squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile e Corpo Forestale Regionale. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.