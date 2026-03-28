Incendio di rifiuti vicino all’aeroporto di Campoformido: intervengono i Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, un incendio si è sviluppato in un’area rurale nel territorio comunale di Pasian di Prato, nelle vicinanze dell’aeroporto civile di Campoformido. L’allarme è scattato attorno alle 15, quando ai Vigili del fuoco del comando di Udine sono arrivate diverse segnalazioni per colonne di fumo e fiamme ben visibili a distanza.

Sul posto sono intervenute in tempi rapidi una squadra del distaccamento di Codroipo, due autobotti e il funzionario di guardia della sede centrale. All’arrivo, i soccorritori hanno individuato alcuni cumuli di ramaglie, legname e rifiuti vari già avvolti dalle fiamme, con il rogo che stava iniziando a interessare anche la vegetazione circostante.

Determinante l’azione dei Vigili del fuoco, che hanno contenuto l’incendio evitando che si propagasse ai campi limitrofi. Una volta domato il rogo, le squadre hanno provveduto alle operazioni di bonifica dell’area e dei materiali bruciati, per scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dell’Arpa per gli accertamenti di competenza.