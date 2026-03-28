Incendio sul tetto di uno stabile in ristrutturazione: fiamme domate dai Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, per un incendio che ha interessato il tetto di uno stabile in ristrutturazione nel territorio comunale di Gradisca d’Isonzo.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.10, quando i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra, supportata da autobotte e autoscala, per domare le fiamme divampate sulla copertura in legno di un edificio di cinque piani fuori terra.

Le fiamme dal tetto alla mansarda

Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno raggiunto rapidamente il tetto, constatando come l’incendio si fosse già propagato dalla copertura alla mansarda sottostante. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero ai piani inferiori dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento si sono concentrate sulla parte alta dello stabile, con l’obiettivo di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza la struttura.

Stabile messo in sicurezza, cause da chiarire

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’intero edificio, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Fortunatamente non si segnalano feriti.