Incendio a San Vito al Tagliamento, in fiamme delle sterpaglie

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 luglio, a San Vito al Tagliamento, dove è stato segnalato un incendio di vegetazione in località San Paolo.

Sul posto è intervenuta la squadra in convenzione regionale Aib, Antincendio boschivo, del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone. L’allarme tempestivo e il rapido arrivo dei soccorritori hanno permesso di contenere le fiamme prima che potessero estendersi a una zona boscata più ampia.

Bruciati circa cento metri quadrati di sterpaglie

L’incendio ha interessato circa cento metri quadrati di sterpaglie. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, il rogo è stato circoscritto e non si è propagato alla vasta area boscata vicina.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato le fiamme. Gli accertamenti sono in corso.