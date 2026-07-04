A Sauris torna la Festa del Prosciutto: quattro giorni tra gusto, musica e tradizione

Il profumo del prosciutto appena affettato, i sapori della montagna, l’artigianato locale e l’atmosfera unica di uno dei borghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia. Sauris si prepara a vivere quattro giorni di festa con il ritorno della Festa del Prosciutto 2026, in programma nei fine settimana dell’11 e 12 luglio e del 18 e 19 luglio.

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate friulana tornerà ad animare il borgo montano, richiamando visitatori da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal resto d’Italia e anche dall’estero. Al centro dell’evento ci sarà, come da tradizione, il Prosciutto di Sauris IGP, simbolo dell’identità gastronomica del territorio e protagonista assoluto delle degustazioni.

Il Prosciutto di Sauris IGP protagonista della festa

Durante le quattro giornate, i visitatori potranno assaporare il celebre prosciutto appena affettato, accompagnato dai migliori prodotti locali. Accanto al Prosciutto di Sauris IGP troveranno spazio formaggi di montagna, specialità agroalimentari del territorio e l’immancabile Zahre Beer, la storica birra integrale prodotta a Sauris.

La festa sarà anche l’occasione per scoprire più da vicino i segreti di una tradizione produttiva tramandata nel tempo. Sono infatti previste visite guidate ai prosciuttifici, che permetteranno di conoscere le fasi di lavorazione e il legame profondo tra il prodotto, il borgo e l’ambiente montano in cui nasce.

Mercatino, artigianato e prodotti tipici

Il cuore della manifestazione sarà Sauris di Sotto, dove dalle 10 alle 19 sarà allestito un ricco mercatino dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari. Tra le vie del borgo, i visitatori potranno passeggiare tra stand, profumi di montagna, prodotti tipici e creazioni fatte a mano.

La Festa del Prosciutto non sarà soltanto un evento gastronomico, ma un’esperienza completa pensata per raccontare l’anima più autentica di Sauris: quella fatta di tradizioni, ospitalità, natura e sapori riconoscibili.

Musica e serate nel borgo

Quando il sole tramonta, la festa continuerà con un programma di intrattenimento dedicato alle serate. Musica dal vivo, dj set e appuntamenti conviviali animeranno il borgo, trasformando Sauris in un luogo d’incontro dove il gusto si unisce alla voglia di stare insieme.

Per due fine settimana consecutivi, la montagna friulana diventerà così il palcoscenico di una manifestazione capace di unire gastronomia, cultura e paesaggio. Un invito a rallentare, immergersi nell’atmosfera del borgo e vivere da vicino una delle feste più amate dell’estate in Friuli Venezia Giulia.