Incendio a Sedegliano, in fiamme un deposito di mezzi agricoli

Incendio poco prima delle 6 a Sedegliano.

Incendio nelle prime ore di oggi, venerdì 24 gennaio, in un deposito di mezzi agricoli e legna a San Lorenzo di Sedegliano. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 6 e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Il rogo ha interessato una struttura situata in via Giuseppe Verdi, nel territorio comunale di Sedegliano. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine e Codroipo, che stanno tuttora operando per domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte né feriti. Le operazioni si sono concentrate fin da subito sul contenimento dell’incendio per evitare la propagazione alle strutture vicine e limitare i danni.