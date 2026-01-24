Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 2.9 nell’area di Andreis

La scossa di terremoto questa mattina nella zona di Andreis.

Scossa di terremoto questa mattina in Friuli, nell’area pordenonese. Alle 6.36 di venerdì 24 gennaio una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente tra Frisanco, Andreis e le località limitrofe, spingendo molti residenti ad alzarsi dal letto con qualche istante di comprensibile apprensione.

Il sisma, di magnitudo 2.9, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica con epicentro localizzato a circa cinque chilometri a ovest-nordovest di Frisanco, a una profondità di 12 chilometri. Una scossa breve ma secca, sufficiente a far vibrare muri e suppellettili e a essere percepita chiaramente in numerosi centri della zona. La scossa è stata avvertita da una parte della popolazione nei comuni vicini, in particolare nelle aree più prossime all’epicentro, ma non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture.

L’evento mattutino si inserisce però in una sequenza di movimenti tellurici che da alcuni giorni interessa l’area tra la Valcellina e la Val Colvera. Anche durante la notte, infatti, nella zona erano già state registrate alcune scosse di minore entità, in gran parte passate inosservate a causa dell’orario.