Le indagini sulle mense scolastiche in Friuli.

Nel registro degli indagati sul caso delle mense scolastiche spunta il nome anche della dirigente dei Servizi educativi del Comune di Udine. Continuano infatti le indagini da parte dei Nas di Udine che avevano portato all’arresto di quattro persone e le dimissioni dell’assessore comunale all’Istruzione, Elisa Asia Battaglia.

I Nas si sarebbero potuti rivolgere direttamente alla dirigente per acquisire della documentazione cercata, invece hanno dovuto continuare con le analisi delle carte tramite accertamenti svolti fino ad ora. Omissione d’atti d’ufficio quindi è l’ipotesi di reato.

Le indagini sulle mense.

Ipotesi di omissione d’atti d’ufficio e abuso d’ufficio anche per altre personalità coinvolte nella vicenda. L’ex assessore comunale Battaglia, Valentina Avignone, funzionaria, e Michele Candido, tecnologo alimentare comunale. Misure di custodia cautelare, in alcuni casi annullate, emesse per Pasquale Esposito, fondatore della “Ep Spa”, Massimo Vaccariello, capo della divisione Food service, per Agostino Cascone e Ketty Bandiera, direttori d’area, e per Rocco Ruggiero, responsabile commerciale per la zona del Nord-Est.

