L’incidente sulla A34 a Gorizia.

Tragedia nella notte lungo la A34, a Gorizia dove due auto sono rimaste coinvolte in un violento incidente. Una delle auto ha preso fuoco poco dopo l’impatto. A bordo si trovava una donna di 32 anni, che purtroppo non è riuscita a mettersi in salvo: è morta carbonizzata. Feriti altri quattro occupanti delle vetture, tra cui la figlia di otto anni della vittima.

La bambina, che ha riportato un grave trauma addominale, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Il padre, anch’egli a bordo, ha riportato un trauma toracico ed è stato ricoverato in codice giallo. Altre due persone coinvolte – una con trauma al bacino e l’altra con lesioni agli arti inferiori – sono state trasferite rispettivamente agli ospedali di Udine e Gorizia.

Secondo le prime informazioni, la famiglia – di nazionalità serba e residente in Svizzera – stava viaggiando verso la meta delle proprie vacanze. Sul luogo della tragedia sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine italiane e slovene, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.