Incidente a Udine, auto fuori strada si ribalta nel fossato

L’incidente intorno alle 10 in viale Palmanova a Udine.

Incidente intorno alle 10 di questa mattina lungo viale Palmanova, a Udine. Una vettura, che procedeva verso sud per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ed è uscita di strada, all’altezza del concessionario Osso Auto.

La corsa dell’auto è terminata nel fossato a bordo della carreggiata, dove il mezzo si è ribaltato su un fianco e ha impattato contro un muretto.Il guidatore, un cittadino sudamericano di circa 30 anni residente in città, è riuscito a uscire autonomamente dall’auto danneggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti Non vi erano passeggeri a bordo.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la verifica e la messa in sicurezza dell’area.