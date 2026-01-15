Due incendi in Friuli, fiamme a Reana e Adegliacco: case inagibili

Fortunatamente non si registrano feriti.

Due incendi, avvenuti nel giro di poche ore nella serata di martedì 14 e nella notte di mercoledì 15 gennaio, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco ad Adegliacco e Reana del Rojale. In entrambi i casi si sono registrati danni materiali, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Il primo rogo si è verificato ad Adegliacco, frazione del comune di Tavagnacco, poco prima delle 21:00 del 14 gennaio. Le fiamme sono divampate nel sottotetto di un’abitazione singola situata in via Angelo Poliziano, dove hanno preso fuoco alcune masserizie depositate nella mansarda. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine sono intervenute prontamente, riuscendo a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera struttura. L’unico abitante della casa è rimasto illeso ed è stato temporaneamente accolto da parenti. L’abitazione, tuttavia, è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse attorno alle 00:30. Sul posto anche il personale del Sores

Il secondo episodio è avvenuto alcune ore più tardi, alle 2:58 del 15 gennaio, in via Segat a Reana del Rojale. Le fiamme hanno interessato il tetto in legno di un fabbricato a due piani, sviluppandosi anche in questo caso a partire dalla mansarda. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine e Gemona del Friuli Anche in questa circostanza l’unico residente è uscito illeso e ha trovato ospitalità presso parenti. L’abitazione risulta non praticabile fino a nuova valutazione. Presenti anche in questo intervento i tecnici del Sores per verificare eventuali criticità sanitarie.