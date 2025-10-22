L’incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento dei freni del mezzo pesante.

Incidente poco prima delle 15 di questo pomeriggio sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste) nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia al chilometro 462 all’altezza del comune di San Michele al Tagliamento.

Coinvolti un mezzo pesante e un camper. Stando a una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe subito un improvviso blocco dei freni. La manovra incontrollata ha causato la rotazione della motrice, che ha finito per urtare violentemente il camper in transito nella stessa direzione.

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone: due occupanti del mezzo pesante e due del camper. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto tempestivamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Latisana, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Tra i feriti del camper, di nazionalità tedesca, il guidatore è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo, mentre la moglie è rimasta incastrata ed è stata estratta dai vigili del fuoco. In salvo anche il cagnolino che era a bordo con la coppia.

A causa dell’incidente si registrano lunghe code e rallentamenti nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico invita gli automobilisti alla massima prudenza e consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.