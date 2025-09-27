Incidente ad Aquileia, auto finisce fuori strada: gravi una giovane donna e il suo bimbo di appena due anni, trasportati in ospedale.

Grave incidente stradale ad Aquileia nella serata di ieri, venerdì 26 settembre: erano circa le 23.35 quando sulla strada provinciale 8, nel territorio del comune di Aquileia, in località Sanzili, un’auto è volata improvvisamente fuori strada, andando a finire la sua corsa nella boscaglia a lato della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione si è trattato di una fuoriuscita autonoma: l’auto era guidata da una giovane donna goriziana, che ne ha perso il controllo per cause ancora da accertare. A bordo dell’auto oltre alla donna c’era anche suo figlio di due anni. Entrambi sono stati estratti dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli e trasportati in ospedale a Udine. Il bambino è stato intubato sul posto dell’incidente. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri.