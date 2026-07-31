Un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli si è verificato poco prima delle 11.15 di oggi, 31 luglio, lungo l’autostrada A23, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud. L’incidente è avvenuto al chilometro 4, nel territorio comunale di Santa Maria la Longa, lungo la carreggiata in direzione Udine Sud. Le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.

Una vettura avvolta dalle fiamme

In seguito all’urto, una delle automobili ha preso fuoco. Il conducente era già riuscito a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche il personale di Autostrade Alto Adriatico e gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha provocato code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio di Palmanova, in direzione Udine Sud. Rallentamenti vengono segnalati anche tra Portogruaro e San Donà di Piave, verso Venezia, e tra Meolo-Roncade e San Stino di Livenza, in direzione Trieste. Traffico intenso anche in ingresso al casello di Latisana.