Insulta e aggredisce le forze dell’ordine per tre volte, 37enne finisce ai domiciliari

31 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Insulti agli agenti della Polfer davanti ai passeggeri di un treno, una violenta reazione contro i carabinieri e infine l’aggressione ai poliziotti durante un controllo. Tre episodi avvenuti nell’arco di dodici anni che hanno portato un 37enne residente a Zoppola a dover scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni di reclusione ai domiciliari.

L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di martedì 28 luglio dai carabinieri della Stazione di Fiume Veneto, che hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Udine. Il provvedimento è arrivato dopo l’unificazione di tre condanne definitive disposta dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pordenone.

Gli insulti sul treno Casarsa-Pordenone

Il primo episodio risale al 14 agosto 2013. Durante un controllo a bordo del treno regionale 5923, lungo la tratta Casarsa-Pordenone, il 37enne rivolse pesanti insulti agli agenti della Polizia ferroviaria. La scena si svolse davanti a numerosi passeggeri e portò alla prima delle tre condanne confluite nel provvedimento eseguito dai carabinieri.

La reazione violenta contro i carabinieri

Un secondo fatto avvenne il 24 marzo 2024 a Zoppola. L’uomo venne rintracciato in evidente stato di ubriachezza dai carabinieri della Stazione di Cordovado. Durante il controllo rifiutò di mostrare i documenti, reagì con violenza all’intervento dei militari e danneggiò alcune attrezzature utilizzate durante il servizio.

L’aggressione agli agenti della Volante

L’episodio più recente risale al 2 febbraio 2025, quando il 37enne venne fermato a Pordenone dagli agenti della Squadra Volante. Nel corso del controllo si scagliò contro i poliziotti, causando loro delle lesioni. L’uomo venne arrestato in flagranza e trovato in possesso di strumenti atti a offendere. Successivamente fu sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Al termine delle formalità, i carabinieri hanno accompagnato il 37enne nella sua abitazione di Zoppola, dove sconterà la pena residua. Il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria sarà verificato dai militari competenti sul territorio.

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