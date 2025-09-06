L’incidente a Enemonzo.

Un grave incidente stradale ha costretto all’annullamento della terza tappa del Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia Under 23. Lo scontro, avvenuto attorno alle 15.40 di sabato lungo la statale 52 a Enemonzo, ha coinvolto una motostaffetta della giuria e un’auto.

A bordo della moto viaggiavano due persone. Ad avere la peggio è stato il pilota, immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine con l’elicottero del 118. Il passeggero, un giudice di gara, ha invece riportato ferite più lievi ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Tolmezzo.

L’incidente è avvenuto a una quarantina di chilometri dal traguardo di Ravascletto. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento non solo del personale sanitario, ma anche della Polizia stradale di Udine e dei vigili del fuoco di Tolmezzo. Le tempistiche prolungate e la necessità di garantire la sicurezza hanno indotto la direzione di gara a interrompere definitivamente la prova.