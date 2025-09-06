Michela e Francesca, ecco chi sono le due friulane tra le 40 finaliste di Miss Italia

Il Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana è stato il palcoscenico in cui sono stati resi noti i nomi delle concorrenti ammesse alla finale nazionale di Miss Italia 2025. Tra le ragazze selezionate brillano anche tre giovani del Friuli Venezia Giulia: Michela Bertossi e Francesca Drì, già qualificate per la finale, e Giulia Vanin, inserita nel gruppo delle riserve.

Michela Bertossi, la bellezza della determinazione

Michela Bertossi, 21 anni di Cervignano del Friuli, studentessa universitaria di Scienze Politiche, aveva già staccato il pass per la finale nazionale conquistando il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia. Il suo percorso era iniziato con la fascia di Miss Telefriuli e si è coronato al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, dove ha trionfato nella finale regionale.

Francesca Drì, l’eleganza friulana

Ad accompagnarla in questa avventura ci sarà Francesca Drì, 23 anni di Udine. Divisa tra il lavoro in un bar e gli studi in Economia aziendale, Francesca ha iniziato la sua scalata con il titolo di Miss In Onda su Telefriuli. Nella stessa cornice di Lignano Sabbiadoro le è stata assegnata la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, che le ha garantito l’accesso diretto alla finale.

Giulia Vanin, un sorriso tra le riserve

Il Friuli Venezia Giulia potrà contare anche su Giulia Vanin, 21enne di Valvasone Arzene (Pordenone), studentessa, che aveva vinto il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. La giovane non salirà sul palco della finale nazionale se non in caso di rinuncia da parte di altre concorrenti.