Incidente tra due auto sulla Pontebbana, una si ribalta: 7 persone coinvolte

L’incidente sulla Pontebbana all’altezza di Basagliapenta.

Sono sette le persone coinvolte in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di via Codroipo, indicativamente all’altezza del civico 17, nella frazione di Basagliapenta, nel territorio comunale di Basiliano.

Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate e una, con a bordo 4 ragazzi, si è ribaltata. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due mezzi di sistema su ruota. Il personale sanitario ha controllato sul posto 7 persone rimaste coinvolte: 6 hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Una è stata trasportata con l’ambulanza, con ferite non gravi, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.