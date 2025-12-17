Si schianta con l’auto rubata e tenta un nuovo colpo: il proprietario lo chiude dentro la macchina

L’uomo si è reso protagonista di una serie di furti: alla fine è stato chiuso in auto dal proprietario.

Mattinata movimentata quella di domenica 14 dicembre a Marsure di Aviano, dove un 32enne di origine dominicana, da anni residente in provincia, è stato arrestato dai Carabinieri dopo una serie di furti e un inseguimento culminato con un incidente stradale.

Tutto è iniziato intorno alle ore 11, quando l’uomo ha raggiunto la frazione avianese a bordo di una Fiat Punto risultata rubata poche ore prima a Zoppola. Una volta giunto a destinazione, ha colpito di nuovo: approfittando della distrazione di un militare americano della base USAF di Aviano, che aveva momentaneamente lasciato la sua Fiat Croma aperta mentre salutava un amico, il 32enne ha rubato un borsone sportivo contenente un portafoglio con 300 corone danesi, 400 corone norvegesi e vari documenti personali.

La fuga e l’incidente.

Il ladro è però stato sorpreso dal proprietario dell’auto, che ha assistito alla scena e ha cercato di fermarlo. A quel punto, l’uomo si è dato alla fuga a bordo della Fiat Punto rubata, ma la corsa è terminata poco dopo, sempre a Marsure, con un violento impatto contro il muro di cinta di un’abitazione, uscendo fortunatamente illeso. Nonostante l’incidente, il 32enne ha proseguito la sua fuga a piedi.

I Carabinieri della Stazione di Aviano, allertati prontamente, hanno avviato le ricerche. Grazie a un video registrato dal cittadino americano, sono riusciti a identificare il responsabile, già noto alle forze dell’ordine e colpito da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Aviano per precedenti reati.

Stavolta resta chiuso in auto.

Durante le ricerche condotte dai carabinieri, il 32enne si è introdotto in una Mercedes parcheggiata in strada e lasciata aperta, ma è stato notato dalla finestra di casa dal proprietario dell’auto che lo ha chiuso all’interno del veicolo fino all’arrivo dei militari, che lo hanno infine arrestato.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto le banconote rubate al militare americano, mentre nei pressi del luogo dell’incidente sono stati recuperati anche i documenti sottratti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto su auto, tentato furto e ricettazione del veicolo rubato a Zoppola.

Oltre all’arresto, il soggetto è stato anche segnalato per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Aviano e per infrazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa delle decisioni del Giudice competente.