Incidente in A23, camion esce di strada e finisce in bilico sulla scarpata

Incidente al chilometro 0+200 dell’autostrada A23 in direzione Udine Sud. Nel sinistro (avvenuto verso le 13,30 di oggi mercoledì 26 febbraio) è rimasto coinvolto un autoarticolato che, per cause non precisate, al vaglio della polizia stradale – giunta sul posto immediatamente insieme al personale di Autostrade Alto Adriatico -, è terminato sulla scarpata laterale.

Il mezzo proveniva dalla A4 (Venezia – Trieste) e aveva appena imboccato l’A23 all’altezza del Nodo di Palmanova. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente e per altri veicoli. Nel tratto in cui si è verificato l’incidente, i mezzi procedono lungo la corsia di marcia senza particolari intoppi alla circolazione. Verifiche sono in corso per accertare se dal mezzo c’è fuoriuscita di gasolio.